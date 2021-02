FLASH MOB

CANALE D'AGORDO A sostegno degli operatori della montagna, in crisi nera per colpa del Corona virus, suoneranno perfino le campane della chiesa del paese di Papa Luciani. E nella piazza di fronte, accanto a maestri di sci, impiantisti, albergatori e tante altre categorie in sofferenza, ci saranno i sindaci dei tre comuni della Valle del Biois. Il flashmob Per chi suona la montagna, promosso dalla rivista Sciare Magazine, andrà in scena domani venerdì 5 febbraio nel centro di Canale d'Agordo alle 9.45.

Tutte le località sciistiche d'Italia sono state invitate a diventare protagoniste di una protesta pacifica, caratterizzata dal rintocco delle campane del paese. Quel richiamo che in epoche passate scandiva il tempo dei lavoratori e che oggi vuole essere simbolico. In campo, rispettando le norme anti Covid-19, scenderanno una rappresentanza delle categorie in difficoltà assieme ai sindaci che non mancheranno di esprimere loro solidarietà nel momento probabilmente più buio mai vissuto dal dopoguerra a oggi. A Canale saranno presenti il primo cittadino Flavio Colcergnan assieme ai colleghi di Falcade Michele Costa e di Vallada Fabio Luchetta. «Il momento è molto critico - afferma Colcergnan - ed essere accanto a chi vive di turismo è assolutamente doveroso». Hanno dato la propria adesione il consorzio PromoFalcade e altri sodalizi attivi nel mondo del turismo e dell'associazionismo.

«Con il Natale ormai passato e l'inverno che inizia a intiepidirsi - sottolineano gli organizzatori della manifestazione - il dramma non solo economico che attanaglia la montagna si allontana sempre più dalle attenzioni dei grandi media. Ne parlano solo gli appassionati, avviliti e ancora non del tutto rassegnati. Il messaggio che però sta prendendo sempre più il sopravvento sostituendosi al pianto e alla protesta è: Pazienza, ormai è andata così, l'anno prossimo sarà diverso. È vero, la montagna ha sempre trovato in silenzio l'energia per risollevarsi con la forza delle braccia, ma questa volta è davvero dura. Senza aiuti concreti molti rimarranno a terra. Dunque questo evento, che non vuole per nulla essere aggressivo o struggente, ha la volontà di richiamare l'attenzione di tutti. Per portarla anche verso il grande evento di Cortina2021 che tutto il mondo guarderà. Ed è bello che la montagna intera mandi pubblicamente il suo In bocca al lupo a chi dovrà gestirne l'organizzazione». Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet www.sciaremag.it/turismo/perchisuonalamontagna-il-flash-mob-piu-grande-del-mondo-della-neve/.R.G.

