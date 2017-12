CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FISCO & MAZZETTEVENEZIA È l'inchiesta che ha sollevato il coperchio su una gestione clientelare del contenzioso fiscale, mettendo a nudo un sistema collaudato in grado di garantire una sostanziosa riduzione delle sanzioni a chi si mostrava disponibile a mettere mano al portafogli per ringraziare i pubblici ufficiali che gestivano le pratiche per conto del Fisco. Gli arresti chiesti e ottenuti dalla Procura lo scorso giugno hanno fatto emergere una situazione sconcertante, confermata dalle confessioni rese da imprenditori e professionisti,...