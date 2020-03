«Tutelare la salute di ognuno, di noi titolari, dei clienti e dei dipendenti, è ora una priorità»: a dirlo è Rossana Roma, presidente di Fipe Belluno (Federazione italiana pubblici esercizi) . «Noi esercenti siamo pronti a fare la nostra parte coerentemente con quanto indicato dai decreti ministeriali. Ci auguriamo che le restrizioni durino davvero sino al 3 aprile e non oltre. Per questo va fatto tutto quello che serve per arginare il contagio nel modo più efficace possibile. Certo non è facile muoversi in un contesto dominato dall'incertezza, con la paura che dall'oggi al domani lo scenario possa cambiare ancora e si inaspriscano ulteriormente le restrizioni. Guardando al futuro, se non si dovesse tornare presto alla normalità, verrebbe da pensare... che ne sarà di noi? Il momento è drammatico perché a differenza di altre categorie, noi non ci possiamo portare il lavoro a casa. E non tutti hanno una tipologia di locali che può lavorare nello scenario imposto dalla normativa: l'obbligo di chiusura alle 18, ad esempio, costringerà molti a chiudere poiché non è più possibile accogliere i clienti per la cena». (a.cip.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA