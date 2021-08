Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Federmeccanica spinge per l'obbligo di green pass in tutti gli ambiente di lavoro. Fiom Cgil pronta alle barricate: «Questo succede proprio mentre non è previsto alcun obbligo di vaccinazione (vorrai mica scontentare qualche amico al governo) ma i tamponi rimangono a carico dei lavoratori». «Da giorni, in provincia di Belluno - spiega il segretario provinciale, Stefano Bona - abbiamo in corso contatti con le aziende metalmeccaniche per...