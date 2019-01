FIOCCO AZZURRO MESTRE È un maschietto il primo nato del 2019 della provincia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FIOCCO AZZURROMESTRE È un maschietto il primo nato del 2019 della provincia di Venezia. Si chiama Omar ed è venuto alla luce alle 0.40 all'ospedale di Portogruaro. Il lieto evento era previsto per la metà di gennaio. C'era tutto il tempo per mamma Ilhami, 35 anni nata a Casablanca e residente a Genova fin da piccola, di lasciare la città ligure per passare le feste a Portogruaro con il marito, Nabil 32 anni, che lavora come cuoco a Lignano, e la sorella che vive a Portogruaro. Una tranquilla vacanza in attesa di prepararsi alla nascita di...