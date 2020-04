C'è il gruppetto di bambini che si ritrova nel cortile condominiale e il viavai sospetto di auto sotto casa. Gli anziani che si recano di frequente al supermercato e il runner che è uscito dal raggio dei 500 metri consentiti. L'epidemia delle segnalazioni contagia i social ma quasi mai arriva alla Polizia locale. Se infatti in rete sono sempre più frequenti i post in cui si denuncia il vicino di casa troppo spesso a passeggio con il cane o il runner senza mascherina, raramente la segnalazione viene riportata a chi ha il compito di vigilare ed eventualmente sanzionarle. A confermarlo è l'assessore alla Sicurezza, Emanuele Loperfido, sulla base delle telefonate ricevute dal Comando di Polizia locale guidato da Massimo Olivotto. «All'inizio delle restrizioni, con i primi decreti, la maggior parte delle telefonate era per richieste di chiarimenti - dice -. In seguito c'è stata qualche telefonata per riferire comportamenti giudicati non consoni, ma in questo momento le chiamate tornano a essere motivate, per lo più, da richieste d'informazioni su quello che si può o non si può fare. Nella stragrande maggioranza dei casi continua l'assessore queste proteste per i comportamenti altrui si fermano ai social. Naturalmente resta per tutti la raccomandazione a rispettare le indicazioni e a rimanere in casa. Per i controlli ci sono le forze dell'ordine. Se poi effettivamente si ha notizia di violazioni che possono comportare un pericolo di contagio, si possono segnalare ai vigili o alle altre forze dell'ordine che provvederanno a verificare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA