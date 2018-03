Fioccano le multe insieme alle proteste di residenti e visitatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Questa volta lo stop alle auto è stato fatto rispettare. Con tanto di sanzioni per chi ha ignorato l'ordinanza di «limitazione della circolazione di tutti i veicoli a motore» all'interno del perimetro del centro storico. Anche questa volt, non sono mancate le polemiche. Come cantava Antoine: «Tu sei buono e ti tirano le pietre. Sei cattivo e ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai, dovunque te ne vai, sempre pietre in faccia prenderai». La prima domenica ecologica, lo scorso 11 febbraio, era stata un buco nell'acqua perché per una serie...