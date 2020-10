Fino all'altro ieri i casi di contagio a scuola si erano sempre presentati come situazioni isolate. Un alunno positivo, al massimo due. Ora entriamo in una nuova fase. Il primo vero focolaio esplode all'istituto Einstein di Piove di Sacco e coincide con il debutto dei test rapidi voluti dalla Regione ed effettuati dall'Ulss 6. In seguito alla positività di un professore ieri sono stati controllati 93 studenti liceali e tre docenti. I risultati sono arrivati in un quarto d'ora. Quindici ragazzi sono risultati positivi e hanno dovuto sottoporsi al tampone canonico di controllo: le provette sono in fase di elaborazione e gli esiti saranno comunicati oggi. Intanto tre classi sono finite in isolamento per 14 giorni. «I genitori sono stati molto collaborativi e ogni studente si è presentato con il consenso firmato - spiega la dirigente Alessandra Buvoli - Ora i ragazzi faranno un automonitoraggio misurandosi la febbre ogni giorno». Dopo i cluster registrati in piena estate (commemorazione funebre al parco Fenice, Mercato agroalimentare, stamperia e azienda di logistica) questo è il primo vero grande focolaio autunnale. L'istituto superiore Einstein, uno dei più grandi della provincia con i suoi 1.529 studenti, è suddiviso in diversi indirizzi.

