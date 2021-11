Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Fino al 31 dicembre il diritto alla salute e a vivere il centro storico liberamente, dal commercio al turismo, prevarrà su quello della libertà di pensiero. Ragioni di sicurezza sanitaria e di ordine pubblico impediranno a qualsiasi manifestazione di passare per le tre piazze centrali e il Liston, il Duomo e via Roma. Nelle altre aree della città si potrà manifestare, anche in forma di corteo, ma dopo il via libera del questore che...