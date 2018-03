CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Fino al 30 giugno i Comuni avranno tempo per presentare le richieste di finanziamento statale a fondo perduto per dotarsi di sistemi evoluti di videosorveglianza urbana. Prima, però, dovranno presentare alla prefettura di competenza un Patto per la sicurezza aggiornato e un progetto strategico. Senza questo passaggio preventivo e in mancanza di una progettazione strategica, non potranno candidarsi per i contributi. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 9 marzo e prevede 15 milioni per quest'anno e altrettanti per...