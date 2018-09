«Fino ad ottobre al congresso Cio io mi aspetto anche altre sorprese»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AMMINISTRAZIONECORTINA L'impegno dell'Amministrazione è a 360 gradi. Il Comune è in pista da tempo e ora spera di poter raccogliere i frutti sperati.IL SINDACORimasto a Cortina, il sindaco Gianpietro Ghedina non conosce neppure lui i dettagli dell'incontro in Svizzera: «Attendo i comunicati ufficiali del Coni e rimando ogni analisi di quanto è accaduto e di quanto accadrà nei prossimi giorni. L'aspetto positivo è che pare si riesca davvero a candidare l'Italia, anche se con le due sole città di Milano e Cortina, rispetto al progetto...