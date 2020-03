«Il Comune di Belluno - ha spiegato ieri sera il sindaco Jacopo Massaro -, in coordinamento con le altre forze di pubblica sicurezza, intensificherà i controlli, che diventeranno più rigidi in questa fase di particolare criticità. In questi giorni sono stati controllati decine di esercizi pubblici, supermercati ed altre attività: e sottolineo che non sono state elevate sanzioni (smentendo una volta per tutti la voce che girava anche fuori provincia ndr). La situazione era buona, tutti tendenzialmente si erano adeguati; coloro che non si erano organizzati in modo adeguato sono stati invitati a adeguarsi immediatamente e quindi sono stati ricontrollati la sera successiva. Adesso chi non rispetterà queste norme potrebbe effettivamente essere sanzionato data la gravità della situazione». E poi Massaro spiega anche le misure prese per i più anziani. «Per venire incontro agli anziani, che è opportuno che stiano a casa - dice - nonché alle persone in quarantena, sto disponendo un servizio con Protezione Civile, Sersa e Comitato d'Intesa per garantire dei servizi di trasporto di spesa e farmaci a domicilio». «Ci troviamo di fronte ad alcuni divieti che non sono discrezionali - afferma poi il presidente Roberto Padrin -. Il messaggio che dobbiamo dare è quello di consapevolezza di una situazione che è sicuramente molto difficile».

