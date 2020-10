In provincia aumentano i casi positivi e al San Martino i ricoveri: siamo a 23 pazienti. «Fino alla scorsa settimana eravamo Covid free spiega il direttore della Uoc Malattie Infettive dell'ospedale di Belluno, Renzo Scaggiante . Negli ultimi giorni abbiamo avuto una serie di ricoveri provenienti dall'alta provincia, dove è stato evidenziato un cluster e da una casa di riposo, dove è presente un secondo cluster. Si tratta di persone anziane, in maggioranza con patologie croniche importanti, tali da necessitare il ricovero». Rispetto alla prima fase dell'emergenza non ci sono differenze nella manifestazione della malattia. La sintomatologia di esordio è, infatti, sempre la stessa: febbre, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria. Niente panico, però, grazie all'esperienza maturata in questi mesi. «Sicuramente continua abbiamo affinato sia la diagnostica sia l'expertise clinico che, assieme ai recenti miglioramenti terapeutici, ci permettono di affrontare con maggiore ottimismo anche i casi più gravi, le strutture ospedaliere sono rodate e pronte per far fronte a questa recrudescenza». Importante resta la strategia preventiva, immutata rispetto a prima, attraverso la diagnosi precoce di tutti i casi sintomatici, il tracciamento e lo screening di tutti i contatti. E tra le raccomandazioni, c'è sempre l'utilizzo della mascherina. «Rimane conclude il dottor Renzo Scaggiante, che ricorda anche il lavaggio delle mani l'indicazione più importante, associata al distanziamento, per impedire la contagiosità del virus: essa va portata tutte le volte in cui abbiamo un contatto con altre persone».

