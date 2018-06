Finita l'era delle rapine in banca, aumentano le truffe online

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNIVERSARIOUDINE È all'insegna del controllo capillare del territorio e della vicinanza alla comunità che i Carabinieri del Friuli Venezia Giulia festeggiano il 204° anniversario della fondazione dell'Arma.Oggi, nella sede del Comando Legione Fvg, dalle 11, si terrà la cerimonia di consegna di tutti i riconoscimenti ai militari che si sono distinti per la loro attività e per la loro carriera, e non solo nella nostra regione, con la presentazione dei risultati ottenuti anche dai reparti speciali, tra cui Noe, il Nas e il Tpc che hanno...