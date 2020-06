IL PERSONAGGIO

VENEZIA È la più antica associazione del divertimento veneziano, fondata nel 1979 dall'antiquario Paolo Emanuele Zancopè sulla base degli statuti delle compagnie di calza rinascimentali. Dopo aver ideato e organizzato per decenni le feste di carnevale più tradizionali e trasgressive, oggi ospita e promuove spettacoli e attività culturali, per «veneziani di garbo e foresti de sesto». Dal 2012, il Prior grando della compagnia de calza I Antichi è Luca Colferai, detto Colo de fero.

Priore, la città è stata sconvolta dall'emergenza sanitaria e tutto questo a pochi mesi di distanza da una seconda aqua granda...

«Sono due drammatici eventi che ci dovrebbero far riflettere seriamente. Anzi, doveva bastare l'alluvione di novembre per indurci al cambiamento. Io non penso affatto che andrà tutto bene, e non per pessimismo, ma perché è fuorviante parlare in questi termini. La pandemia è una tragedia, e sarà tutto diverso, ma diverso rispetto alla città così com'era, e dunque possiamo solo migliorare. È finita l'industria predatoria del turismo, l'anno prossimo non torneranno trenta milioni di persone, e nonostante dispiaccia che alcuni non avranno forse i soldi per mangiare, con pochi residenti e tanti turisti non si poteva proprio andare avanti. Era ora di finirla con la pasta da asporto, i negozi di cianfrusaglie, di borse, dolcetterie varie, che attirano le masse per consumare schifezze. Cerchiamo di approfittarne, cambiamo tutto, facciamo piazza pulita delle classi dirigenti che hanno agevolato il turismo predatorio».

Come si riparte?

«Dovremmo tornare alle virtù cardinali: prudenza, fortezza, giustizia e temperanza. Ma sarà dura che le adottino i potenti filistei, edonisti senza stile, già all'opera per ripristinare lo status quo. E poi ripartiamo subito dal carnevale, da sempre abituato a girare mascherato!».

Su quali attività concentrarsi per la ricostruzione?

«Cultura, cultura, cultura. Se il turismo di massa non può più funzionare, si ritornerà al turismo che viene a Venezia perché non ne può fare a meno, un turismo modello anni Sessanta, quello dei facoltosi che questa città se la possono permettere, e che vogliono davvero conoscerla e viverla».

Bisogna tornare indietro per andare avanti?

«Sì, come i gamberi. Il turismo non è un male di per sé, è dal Cinquecento che vengono a vedere Venezia. Ma c'è turismo e turismo. Quello delle navi da crociera, per esempio, sembra davvero finito, non sapendo, quando sali a bordo, se ne uscirai vivo. E lo stesso vale per quello che arriva con aerei da pochi schei. Verranno solo quelli disposti a fare sacrifici per meritarsi questa realtà, e noi dobbiamo essere pronti ad accoglierli con tutto il nostro patrimonio culturale, abbandonando per sempre la paccottiglia consumistica».

Chi dovremmo coinvolgere?

«Le persone realmente interessate a questo luogo, espressione di valori come l'artigianato, un ristorante che fa bene da mangiare, lo spritz, una passeggiata in piazza... sono anni che tanti veneziani non vanno a San Marco».

Come vede il futuro di Venezia?

«Saranno tempi durissimi. E mi chiedo in certi casi che senso abbia riaprire. Ci sarà un'imponente selezione delle attività, perché in alcuni posti i veneziani non ci mettono piede, e se mancano anche i turisti, diversi locali non esistono più. Prevedo una tensione sociale terrificante, siamo un Paese isterico. Ma saremo costretti a cambiare, e questo cambiamento dobbiamo governarlo, non essere governati, cavalcare l'onda, non esserne travolti. E chissà, forse torneranno ad abitare qui, come si dice, se sera na porta e se verxe un porton. Insomma, potremmo vivere un orribile domani oppure una grande opportunità di miglioramento».

Quale sarà il futuro della compagnia de calza?

«Faremo una riunione dei soci, per decidere le strategie, perché il distanziamento in effetti minaccia la nostra vocazione. Tuttavia stiamo già preparando per il 2021 le celebrazioni per i quarant'anni di storia de I Antichi, e presto organizzeremo un gigantesco aperitivo benaugurante in campo San Maurizio».

Luca Bagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA