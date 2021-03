IL CASO

SAN DONÀ Finisce fuori strada con il camion, portato al pronto soccorso si scopre una positività al Covid-19. È successo ieri mattina: un episodio che ha costretto le forze dell'ordine a chiudere la Triestina per un'ora e mezzo e a senso unico alternato fino alle quattro del pomeriggio, con inevitabili disagi alla viabilità. L'incidente è avvenuto verso le 6.30 di mattina. Protagonista un autoarticolato che trasportava materiale ferroso, alla cui guida si trovava un uomo di 53 anni residente a Mortegliano (Udine). Il mezzo stava transitando in direzione San Donà quando, al chilometro 40.500, all'altezza con via Giustinian, ha perso il controllo, è sbandato alla sua destra terminando la corsa dentro a un fossato. Sul posto i sanitari del Suem e i vigili del fuoco; nel contempo si sono mobilitati i carabinieri, che hanno inviato la pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia, con l'ausilio della Polizia locale di San Donà e di Ceggia. Subito si è resa necessaria la chiusura completa della Statale, nel tratto compreso tra quei due Comuni, con deviazione del traffico. L'uomo, dopo le prime cure, è stato trasportato al Pronto soccorso. Qui, come da prassi da qualche mese a questa parte, il camionista è stato sottoposto a tampone. E in questo modo si è scoperta la positività. A questo punto è scattata una doppia segnalazione: la prima, la più urgente, rivolta a tutti coloro che stavano operando sul posto, affinché prestassero attenzione per evitare un eventuale contagio nel venire a contatto con oggetti o materiale utilizzato dall'uomo. La seconda di carattere investigativo: c'era, infatti, da capire se il 53enne sapesse della sua positività quando è uscito da casa e avesse agito ugualmente anziché rimanere a casa, in quarantena. Nel caso fosse stata accertata questa ipotesi, sarebbe scattata la denuncia penale per epidemia colposa. Da quanto è poi emerso dalle verifiche degli stessi carabinieri, l'uomo avrebbe appreso della positività solo dal tampone effettuato ieri mattina. Ma su Facebook i primi a soccorrerlo, un residente del posto con la compagna infermiera (già vaccinata), hanno raccontato di esser stati avvertiti del fatto che l'uomo poteva esser positivo in quanto con la febbre da un paio di giorni.

Dopo la cura delle ferite, per le quali la prognosi è di 15 giorni, è stato rimandato a casa, dove dovrà rimanersene in quarantena. Per quanto riguarda il mezzo pesante, questo è stato recuperato con due maxi gru. La strada è stata riaperta alle 16 circa, dopo quasi dieci ore dall'incidente.

Fabrizio Cibin

