LA TRAGEDIA

ERACLEA Il papà si sveglia in piena notte e si accorge che Alessio non è rientrato a casa. Lo chiama al telefono, ma squilla sempre a vuoto. Comincia ad agitarsi, sospettando che sia successo qualcosa, perché il figlio non fa mai così tardi. Cerca di ricostruire la sua serata e va a casa dei suoi amici, senza trovarlo. All'alba la decisione di ripercorrere la strada che collega San Donà a Ponte Crepaldo. Fino al momento della terribile scoperta, quando vede la Citroen C3 del figlio ferma nel fossato che fiancheggia via Unità d'Italia. E dentro c'è Alessio che ormai è in fin di vita, e non si può più salvare.

ENNESIMO INCIDENTE

Non si ferma la scia di sangue sulle strade del Sandonatese. L'incidente è accaduto sabato notte, attorno all'una, in località Mussetta, all'altezza dell'incrocio con via Circogno. La vittima è Alessio Bragato, 22 anni, residente a Eraclea, nella frazione di Ponte Crepaldo. Figlio unico, abitava in via Gabriele D'Annunzio con il papà Alfio e la mamma Stefania. Sabato scorso aveva trascorso il pomeriggio con gli amici: prima una gita a Venezia e successivamente a San Donà, nella casa di un'amica per una pizza assieme ad alcuni coetanei.

Una serata come tante altre, trascorsa tra battute e risate. Nulla che potesse far presagire una simile tragedia. All'una di notte la decisione di rientrare nella propria abitazione, ma a casa Alessio non è mai arrivato: ha perso la vita sulla strada del ritorno, in una notte in cui la nebbia è calata fitta su tutto il territorio riducendo di molto la visibilità per chi era alla guida.

LA RICOSTRUZIONE

L'incidente è avvenuto poco dopo la partenza da San Donà. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il 22enne procedeva in direzione Grassaga quando, una volta superata la grande curva che segna la fine del centro abitato, ha invaso la carreggiata opposta, abbattendo un cartello stradale e piombando nel fossato che si trova lungo la strada. Un volo di circa quattro metri, durante il quale l'auto si è girata su stessa, concludendo la sua corsa una volta toccato il fondo, dove si è semirovesciata sul lato destro con il corpo di Alessio incastrato nell'abitacolo.

Purtroppo nella notte non è più passato nessuno di lì, e a dare l'allarme è stato il padre del 22enne, che si era svegliato nel cuore della notte accorgendosi che il figlio non aveva fatto ritorno a casa. Presto i timori del genitore si sono trasformati in paure, fino alla scelta di uscire nel centro del paese per verificare se l'auto del figlio fosse parcheggiata da qualche conoscente. Un tentativo andato a vuoto, con la successiva decisione di ripercorrere la strada provinciale 56 fino a San Donà, dove alle porte di Mussetta il papà, che era assieme a un amico di famiglia, ha scorto l'auto del figlio finita nel fossato. Una scena agghiacciante, con la successiva corsa lungo la scarpata, dove il padre ha trovato Alessio agonizzante. Immediato l'allarme. Sul posto si è precipitato il personale del 118 che ha cercato in tutti i modi di salvare la vita del giovane, ma purtroppo ogni tentativo è risultato vano. Sul posto anche i vigili del fuoco per il recupero dell'auto e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi di legge. In base agli elementi raccolti nei prossimi giorni cercheranno di ricostruire l'esatta dinamica. Secondo i primi riscontri sembra che l'incidente sia avvenuto per una fuoriuscita autonoma, non essendo stati riscontrati particolari segni sulla carrozzeria. Tra le ipotesi al vaglio degli uomini dell'Arma, il fatto che l'incidente possa essere stato favorito dalla fitta nebbia di sabato notte. Una volta informato dell'accaduto il Pm di turno ha disposto il sequestro dell'auto e della salma, ricomposta nella camera mortuaria dell'ospedale cittadino. Appena scoperta la tragedia, sul posto sono corsi anche gli amici di Alessio. Gli stessi ragazzi con i quali solo poche ore prima il 22enne aveva trascorso una giornata in allegria. Ma tutto si è improvvisamente trasformato nel peggiore degli incubi.

Giuseppe Babbo

