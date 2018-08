Finestre forzate, garage aperti e le immancabili truffe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ULTIMI COLPIVILLORBA (l.p.) Hanno forzato una finestra, entrando in casa e razziando soldi e preziosi. L'ultimo furto, in ordine di tempo, denunciato ai carabinieri, è quello messo a segno due notti fa lungo via Po, popolosa strada del centro di Fontane di Villorba, dove i ladri hanno colpito in un'abitazione privata, approfittando della momentanea assenza dei proprietari. Una volta forzato l'infisso, sono entrati all'interno della casa e lì, indisturbati, hanno setacciato stanza dopo stanza, mettendo le mani su gioielli, un orologio di...