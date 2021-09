Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FINE TRAGICAVAL DI ZOLDO Etha, Hidalgo e Taco. Sono i tre cani del soccorso alpino della guardia di finanza che ieri mattina hanno permesso di ritrovare il corpo senza vita di Federico Lugato in località Monte San Sebastiano. Dove non è riuscito l'uomo, ci hanno pensato loro con un fiuto eccezionale. E non poteva che essere così perché il 39enne mestrino, scomparso in Val di Zoldo il 26 agosto scorso durante una passeggiata in solitaria,...