Fine pena mai: condanna per Gaggio e richiesta per la Busetto

MESTRE - La condanna all'ergastolo di Perale ha, negli ultimi anni, due precedenti illustri. Il primo è Giorgio Gaggio, imbianchino di 72 anni, che sta scontando la sua pena di carcere a vita (confermata in appello e poi in Cassazione). Era il 29 giugno 2011: il corpo di Valerio Bari, allora 75enne, venne ritrovato in una stradina di Ca' Solaro. A inchiodare Gaggio, che aveva ucciso quell'uomo per rapinarlo di una collana e un braccialetto d'oro, una sigaretta con il suo Dna lasciata vicino al corpo del morto. L'altro caso, invece, è ancora...