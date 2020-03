MESTRE Fincantieri chiude tutti i suoi stabilimenti da domani e mette tutti i lavoratori in ferie e, per la prima volta, li costringe a restare a casa dal 16 al 29 marzo invece che le due settimane canoniche di agosto. Per tutti si intende i circa mille a tempo fisso dello stabilimento di Marghera (e gli 8.600 complessivi impiegati nelle varie sedi italiane), perché poi ci sono migliaia di altri lavoratori che operano per le centinaia di aziende dell'indotto, che spesso hanno contratti anomali e che non si sa se avranno ferie o se resteranno a casa senza soldi.

Al di là di questo, però, è una novità assoluta nel panorama delle grandi industrie italiane che fermano le produzioni in agosto, ma per Fincantieri è una questione di vita o di morte perché ha una montagna di ordini per nuove navi, soprattutto da crociera, e per rispettarli, dovendo chiudere in questo periodo a causa dell'emergenza coronavirus, è costretta a recuperare giocoforza in agosto spiegando che «i dipendenti non perderanno nulla del loro reddito, né peseranno sulla cassa integrazione che finisce per gravare in parte sui conti pubblici». Gli operai sono arrabbiati perché molti di loro avevano già programmato le vacanze, e i Sindacati (in particolare Fiom-Cgil e Fim-Cisl nazionali), pur riconoscendo che l'Azienda rispetta la legge e che per evitare la diffusione del Covid 19 è opportuno fermare per un po' i cantieri, avevano inizialmente definito la decisione aziendale «grave ed irresponsabile, perché affronta la crisi scaricandola totalmente sui lavoratori» e avevano proposto «l'utilizzo degli ammortizzatori per la prossima settimana e di confrontarsi per trovare le soluzioni necessarie, anche alla luce dei provvedimenti che il Governo dovrà necessariamente attivare in queste ore». (e.t.)

