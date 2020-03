FIAMME GIALLE

AURONZO Sono risultati tutti negativi i test effettuati sui finanzieri del Sagf di Auronzo, messi in quarantena dopo la scoperta di un collega positivo. Una buona notizia, dopo l'allarme dei giorni scorsi che aveva fatto temere il peggio non solo per i militari ma anche per le loro famiglie. Così inevitabilmente va verso la riapertura la stazione Sagf di Auronzo, che era stata sigillata dopo che un finanziere del soccorso alpino era risultato.

Il militare comeliano aveva accusato i classici sintomi del Covid-19: febbre e tosse. Non era più al lavoro dall'11 di marzo scorso e nel fine settimana, visto che quei sintomi non passavano, era stato sottoposto al tampone. Il verdetto è arrivato martedì mattina alle 8: è positivo. A quel punto era partita tutta la procedura con l'informazione all'infermeria della finanza e l'isolamento del militare del Sagf: è stato separato dalla famiglia ed è ancora in quarantena fiduciaria da solo, non avendo bisogno di un ricovero, visto che le sue condizioni sarebbero, tutto sommato, buone. La procedura ha voluto però che venissero isolati automaticamente anche tutti i colleghi che si erano interfacciati con lui per motivi di servizio. I militari del Sagf di Auronzo sono 14 effettivi, ma 2 non erano in servizio (uno in licenza, l'altro a casa per problemi di salute non legati al cronavirus ndr). Il finanziere positivo (non specifichiamo il comune di residenza per non renderlo riconoscibile ndr) era in caserma in via Reane a Auronzo, solo fino al 10 marzo scorso. Ieri è arrivato l'esito del tampone fatto a tutti gli 11 colleghi che hanno lavorato fianco a fianco con lui. Il comando provinciale aveva disposto nei giorni scorsi la sanificazione degli ambienti di lavoro, comprese motoslitte e mezzi utilizzati nei soccorsi e la stazione era stata posta sotto chiave: ora riaprira' presto. È sempre rimasta invece aperta la parte del corpo di polizia del comando della Tenenza di Auronzo, che è sempre in via Reane ma è distinto dalla stazione Sagf.

