IL PASSO INDIETRO

BELLUNOLa notte ha portato consiglio. «Ho sbagliato, mi dispiace tantissimo, chiedo scusa a tutti». Queste le parole del giorno dopo del giovane Mattia Murer, che domenica era stato fermato dalle Forze dell'Ordine in prossimità della sua abitazione di Ponte nelle Alpi, mentre, senza mascherina, portava a passeggio il cane con la propria fidanzata.

LA DECISIONE

È stato lo stesso Murer ad uscire allo scoperto e ad ammettere le proprie colpe davanti a tutti e a più riprese. «I poliziotti stavano semplicemente svolgendo il loro lavoro ed io in quel frangente non ci ho capito più molto ed ho reagito nel modo sbagliato». Un'impulsività che lo ha portato a comportarsi in un modo irrazionale, filmando l'agente mentre stava compilando il verbale. Il video, realizzato col telefonino, è stato poi pubblicato sul proprio profilo Facebook. L'audio non ha nascosto un aggettivo colorito e certo di troppo, troglodita, apostrofato da Mattia a chi gli aveva comminato l'infrazione e che ha fatto presto il giro del web. «Un vero errore - ammette il giovane bellunese - anche pensando al momento attuale così delicato che stiamo vivendo, in cui è sufficiente poco perché si possa creare un sentimento di odio nei confronti del prossimo e delle forze dell'ordine in particolare. Non volevo certo fomentare nessuno contro nessuno. I due poliziotti hanno semplicemente rilevato correttamente la mia infrazione». Insomma una reazione sopra le righe, come quando in una partita di pallavolo magari l'arbitro fischia un fallo che non ti aspetti. Il paragone nasce dal fatto che il giovane Mattia gioca nella locale squadra di volley della Spes Belluno in serie D ed è particolarmente conosciuto e apprezzato. «Ho sempre usato la mascherina e tra l'altro ero già stato fermato per dei controlli senza nessun problema, domenica me l'ero semplicemente dimenticata a casa. E' giusto seguire le regole ora più di sempre, anche se magari ci creano qualche disagio».

IN QUESTURA

Murer nella mattinata di ieri ha voluto chiedere scusa recandosi direttamente di persona anche alla questura di Belluno. Insomma in questi tempi di coronavirus può capitare di andare un po' in tilt. «Ma non ci sono giustificazioni. Ho sbagliato». Non si dà proprio pace Mattia. All'impulsività e alla reazione a caldo e non rispettosa di domenica, questa vicenda ci consegna anche la capacità di un giovane di recitare un sincero e apprezzabile Mea culpa.

Roberto Dell'Olivo

