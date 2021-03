L'EMERGENZA

PORTOGRUARO Poteva essere fatto di più a livello locale? Il Comune poteva adottare prima misure utili ad evitare il dilagare dei contagi? Ha tentato di rispondere a queste domande la riunione della Commissione Sanità, richiesta dal centrosinistra, che si è svolta l'altra sera alla presenza del direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi, e della dottoresse Anna Puppo e Alessandra Favaretto del Dipartimento di Prevenzione. L'incontro è stata l'occasione per fare il punto sulla pandemia nel territorio dell'azienda sanitaria, che potrebbe registrare un aumento dei casi nei prossimi 10/15 giorni. I consiglieri di opposizione hanno puntato il dito su alcune inefficienze dei servizi a disposizione, dal punto tamponi sempre troppo affollato ai numeri verdi di pubblica utilità spesso inaccessibili. «Non si doveva arrivare a un esplosione di casi così evidente, soprattutto in certe fasce di popolazione - ha detto la consigliera Maria Teresa Ret - C'è stato un forte disagio per gli esiti dei tamponi sui bambini, molti dei quali sono risultati indeterminati, costringendo le famiglie a ripresentarsi al punto tampone e a rifare le code con bambini piccoli. Molti nuclei familiari sono stati in attesa di direttive dell'Ulss per una settimana. Ripeto, non si doveva arrivare così tardi a questo momento e ci doveva essere un confronto e un coinvolgimento di tutti prima in modo da non agire per risolvere uno stato di emergenza ma per agire già dai primi segnali di una terza ondata così forte». A ricostruire ciò che è successo la scorsa settimana, tra il momento in cui è stata dichiarata la zona rossa del Veneto orientale e l'ordinanza della Regione sulla chiusura delle scuole dalla seconda media in su, è intervenuto il sindaco Florio Favero, che ha sottolineato che Portogruaro è stato il primo Comune del distretto a fare un'ordinanza di chiusura di 7 plessi. Il sindaco ha poi annunciato che dei 200mila euro messi a disposizione per l'emergenza Covid, 40mila sono stati già impegnati per l'accordo con i consorzi di garanzia a favore delle imprese e che a breve verrà pubblicato un nuovo bando per le attività che non hanno potuto godere di misure e sussidi statali, comprese le palestre. «Tutti i Comuni, compreso Portogruaro, - ha detto il dg Filippi - hanno dimostrato e stanno dimostrando massima collaborazione con l'Ulss. Obbiettivamente non possiamo chiedere loro di fare di più. Siamo in una pandemia e l'evoluzione del contagio è talmente rapida ed imprevista che non si possono fare previsioni statistiche certe e puntuali. Ricordo comunque che nella nostra Ulss l'indice di mortalità è tra i più bassi a livello regionale».

Teresa Infanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA