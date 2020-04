LE RIAPERTURE

UDINE Librerie e, in parte, filiera del legno. Sono due delle attività che, in attesa della fase 2, da oggi riaprono. «In tanti ci hanno chiesto se la libreria riaprirà - racconta Remo Andrea Politeo della libreria Moderna Udinese - in realtà tecnicamente non abbiamo mai chiuso». La libreria di via Cavour, infatti, è una delle 600 in tutta Italia rimasta vicino ai clienti attraverso la vendita a domicilio. «Non è stato come tener aperto normalmente, ma neppure da oggi sarà uguale a prima. Non mi aspetto la folla fuori dalle porte». In questo periodo di quarantena, però, il libro è stato per molti un amico da cui non ci si è voluti allontanare. «Chi non leggeva non ha certo iniziato durante la crisi, ma chi già lo faceva ne ha sentito ancora di più la necessità». Come da ordinanza del presidente Fedriga, però, anche nelle librerie si potrà entrare solo se muniti di guanti monouso ad esempio. «Inoltre bisognerà contingentare il numero di clienti. La cosa non mi dispiace anche perché il personale sarà ridotto e quindi dobbiamo essere comunque in grado di dare al cliente l'aiuto necessario mantenendo le distanze di sicurezza». Il via libera all'apertura delle librerie può essere visto non solo come una prima ripresa economica, ma come un segnale psicologico per riavvicinarsi al piacere della lettura. «È un primo passo. Dal punto di vista economico il volume d'affari si era già ridotto a inizio marzo, certo il servizio a domicilio ha ammortizzato un po' le perdite, ma il colpo è stato duro e si trascinerà anche nei prossimi mesi».

La riapertura punta a dare ossigeno anche alla silvicoltura regionale, altro reparto messo a dura prova «e solo dal punto di vista economico, ma anche da quello della salute del bosco». Agostino Michelin, presidente dell'Associazione imprenditori boschivi del Fvg, sottolinea come la scelta sia frutto di un lavoro di concertazione tra le varie associazioni di imprese boschive, le Regioni e il Governo «che hanno capito che il problema non è solo legato ai soldi». Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, infatti, si trovano ancora a fare i conti con i danni della tempesta Vaia. «Ci sono schianti da recuperare che se lasciati a terra contribuiscono alla diffusione del bostrico, ad esempio». A ciò si aggiungono i problemi legati al dissesto idrogeologico, alle piste forestali da ripristinare, al pericolo di incendi. Una situazione più ampia rispetto ai mancati incassi «che comunque non neghiamo». Aspetto da non sottovalutare comunque, perché se c'è chi è potuto andare avanti attingendo dalle riserve di magazzino, ora bisogna pensare all'inverno, periodo dietro l'angolo se si pensa alla legna da ardere. «Per avere legname asciutto bisogna tagliare adesso, non a settembre. Poi se non tagliamo noi, ci sono le ditte straniere già pronte a immettere il loro legname sul mercato». Come riferisce Michelin, «le aziende oltre confine e in particolare quelle dell'est Europa, non hanno dovuto fermarsi». Un ulteriore danno che tra diversi mesi potrebbe farsi sentire. Michelin vede positivamente la ripresa del lavoro ma a una condizione: «Il rischio contagio resta e bisogna avere tutti gli accorgimenti per evitarlo. Inoltre va ridotto al minimo il rischio di infortunio grave anche perché non dobbiamo in alcun modo gravare su un sistema sanitario che sta concentrando tutte le sue forze per contrastare il virus».

Tiziano Gualtieri

