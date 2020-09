NUOVE REGOLE

BELLUNO Salgono a 62 i bellunesi positivi. Otto quelli individuati ieri). Il direttore generale dell'Usl 1 Dolomiti Adriano Rasi Caldogno però assicura: «E' tutto sotto controllo» e annuncia l'iter per i genitori i cui figli presentassero sintomi sospetti. Nella giornata di riapertura delle scuole, grande banco di prova per testare la tenuta delle misure di contenimento della pandemia messe in atto dall'Usl e negli istituti scolastici, l'azienda sanitaria affida alle parole del direttore del Dipartimento di prevenzione Sandro Cinquetti l'annuncio del vademecum per il genitore alle prese con sintomi da Covid.

LE INCOGNITE

«Cosa deve fare un genitore se al mattino il bambino presenta tosse, febbre e sintomatologia gastro intestinale? - ha esordito il direttore, nella conferenza in diretta Facebook di ieri mattina Nel bambino la sintomatologia da Covid non è sempre lineare, ci sono sintomi come la perdita del gusto che, per esempio, il soggetto piccolo non sa individuare». In ogni caso la prima cosa da fare è tenere il figlio a casa e avvisare il pediatra. Sarà il medico, poi, a valutare sulla base dei sintomi raccontati se sia il caso o meno di effettuare un tampone nelle are allestite a Belluno e a Feltre, dove sono presenti anche pediatri. Al drive in ci si dovrà presentare allora con la tessera sanitaria, l'adulto darà il proprio numero di telefono che verrà registrato per essere utilizzare al momento del responso: la risposta arriverà infatti nel giro di 24 ore via sms. Concluso il periodo di malattia e certificata la negatività dal tampone, il pediatra emetterà un certificato che consentirà la riammissione a scuola.

IL CONTAGIO

Nel corso dell'appuntamento online ha preso parola, naturalmente, anche il direttore generale Rasi Caldogno ha esposto il punto della situazione, i numeri attuali e i fronti su cui i sanitari sono impegnati in queste ore. A ieri erano 62 i positivi in provincia, in larga misura asintomatici e quasi tutti a domicilio, e 378 le persone in isolamento fiduciario. Dei positivi due sono ricoverati, uno in terapia intensiva e uno in area critica. «Entrambi ha spiegato Rasi Caldogno - hanno un quadro di patologie pregresse, al quale si è sommata la positività al Covid». Da inizio epidemia, ovvero dal 21 febbraio, sono stati 1319 i positivi in provinica e 1150 i negativizzati. «In sintesi la situazione è sotto controllo da parte delle strutture ha concluso il dg -, c'è un' attività di tracciamento molto attenta e penetrante e i focolai risultano sempre di origine familiare o di rientro da Paesi o aree oggetto di focolai consistenti, ben raramente riguardano strutture produttive o ricettive».

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA