In tempi record sono stati attivati due servizi gratuiti di assistenza da parte dell'Associazione di promozione sociale Centro Studi e Ricerche FormArte per tutto il territorio bellunese: il primo di supporto psicologico, fornendo dei colloqui individuali e familiari mentre il secondo di consulenza educativa, per offrire un supporto ai genitori per sostenerli a gestire la quotidianità fatta più di limiti che libertà in questo periodo. I servizi on-line o telefonici possono essere attivati attraverso telefono, Skype o Whatsapp. Per accedere al Servizio è necessario inviare una mail al seguente indirizzo info@formarte.it. In queste settimane sono state numerose le richieste di aiuto da parte di molte famiglie bellunesi. Quelle con bambini stanno affrontando un momento mai vissuto prima. Con l'Italia bloccata per il coronavirus, è a rischio la quotidianità alla quale siamo abituati. I figli che non vanno a scuola e non fanno nessuna attività extrascolastica devono fare i conti con il tempo libero e la gestione degli spazi domestici. La televisione e i social stanno dando dei messaggi impegnativi sul piano emotivo soprattutto per i più giovani. È inevitabile che vengano meno i punti saldi, sia colpita la loro serenità, impauriti dagli scenari attuali e ancor di più dal futuro incerto. Il sito web è www.formarte.it

