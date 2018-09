Figli alle medie e superiori 200 euro a 30mila famiglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOTREVISO (ef) Parte dalla Marca uno dei più imprtanti progetti di welfare aziendale: Confcommercio, Ebicom e Ali varano un super pacchetto di sconti contro il caro scuola per le famiglie del terziario. La misura, diretta a 30mila lavoratori, andrà a beneficio di un indotto di circa 100mila persone. «La famiglia è la cellula della società -riflette Federico Capraro, vicepresidente di Confcommercio- e come tale va sostenuta e incoraggiata con atti concreti».CINQUE VOCIIl pacchetto scuola famiglia ha cinque voci specifiche: non si...