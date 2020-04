IN RIVIERA

FIESSO Dalla casa di riposo di Fiesso d'Artico arrivano finalmente notizie positive grazie all'esito dei tamponi di ieri. Le percentuali tra positivi e negativi si sono ribaltate e, sul totale degli 87 ospiti della casa di riposo, 80 in struttura e 7 ricoverati in ospedale, i tamponi negativi sono diventati 55. In pratica si tratta di altrettanti guariti, 23 in più rispetto al precedente test.

Anche tra gli operatori impiegati nella struttura i dati sono incoraggianti: si sono dimezzati i tamponi positivi. Alcuni degli operatori guariti torneranno a lavorare in struttura già dai prossimi giorni. «Stiamo cominciando a valutare, assieme all'Ulss, come muoverci per far riprendere una vita normale ai nostri ospiti - spiega Alberto Toneatto, amministratore unico dell'ente gestore della struttura, privata - ovviamente seguendo i tempi e i modi dei protocolli di massima sicurezza che ci saranno indicati. Un plauso a tutto lo staff della casa di riposo e ai medici e infermieri Ulss che hanno contrastato l'emergenza con l'anima e con il cuore. In merito all'indagine, aperta in questi giorni dalla procura di Venezia, è sicuramente una cosa positiva: la trasparenza nella gestione c'è sempre stata e sempre ci deve essere».

Da qualche giorno, la casa di riposo ha reso operative le videochiamate per i famigliari. Flavio Zebellin, il vicesindaco di Fiesso d'Artico, racconta con grande gioia che sua suocera è ospite della struttura ed era positiva al virus ma, in base ali esiti dei tamponi di ieri, è guarita. «La struttura ci ha sempre tenuti informati sulle condizioni di mia suocera, che ha quasi 96 anni dice Flavio Zebellin i risultati sono stati raggiunti grazie all'impegno della struttura, dell'Ulss e della Regione che hanno lavorato con coscienza e scienza».

La casa di riposo ha avuto 14 decessi di persone affette da coronavirus, l'ultimo domenica scorsa: è mancata Fiorella Bortolozzo, classe 1947, una persona ricordata da tutti come molto allegra e considerata l'anima delle feste all'interno della struttura.

