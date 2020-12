FIESSO

L'ultimo Dpcm del 3 dicembre pone delle limitazioni per le feste natalizie che vietano gli spostamenti, e a farne maggiormente le spese sono i piccoli comuni, uno di questi è Fiesso d'Artico. Sono state poste ulteriori limitazioni di spostamento durante le feste, uno stop molto più penalizzante nei piccoli comuni piuttosto che a Roma o Milano. Fiesso d'Artico è quello più piccolo della provincia di Venezia, con i suoi 6,3 km quadrati, ma non per densità abitativa che è la più alta della provincia dopo Spinea: basti pensare che ha 8.507 abitanti. Il Dpcm lascia la possibilità, in caso di emergenze, di andare a trovare i nostri anziani dice il sindaco Andrea Martellato - Io non vedrò mio padre perché vive a Camponogara, è anziano e andrò a trovarlo la sera della vigilia per poi rientrare entro le 22. Il mio pensiero va ai ristoratori perché non potranno fare i pranzi e le cene delle feste se non con i residenti: quindi avranno una platea molto limitata. Il sindaco dice che ancora una volta si ha la conferma che i comuni piccoli hanno limitazioni più importanti, anche quando si parla di finanziamenti statali, e che la soluzione potrebbe essere nelle fusioni tra piccoli comuni vicini. Le limitazioni per i ristoranti, presenti ormai da marzo, sono davvero penalizzanti e la soluzione del cibo da asporto non funziona come si vorrebbe, forse perché culturalmente i piatti realizzati dai ristoranti non legano con il concetto di asporto e, a quel punto, le persone scelgono i cibi pronti di supermercati e rosticcerie, spendendo meno. Non trovo giusto che il nuovo Dpcm sia orientato così dice Luciano Donà titolare dell'Osteria da Ciano a Fiesso d'Artico - ci sono comuni piccoli e comuni grandi: hanno utenze diverse, nei ristoranti a Roma ovviamente si faranno assembramenti e noi a Fiesso saremo fortemente penalizzati. Abbiamo fatto degli investimenti per adeguarci alle normative: rispettiamo i distanziati e abbiamo realizzato un plateatico esterno per poter lavorare. E questi sono i risultati: per natale avevamo prenotazioni di clienti da fuori che hanno disdetto.

LE DIFFICOLTÀ

Il ristorante propone anche piatti da asporto, ma il lavoro e i guadagni sono molto inferiori. Neanche i residenti sono felici delle limitazioni e più di qualcuno non vedrà i propri familiari. Per la prima volta da quando sono nata non festeggerò il natale con la mia famiglia dice Federica De Francesch cittadina di Fiesso d'Artico i miei genitori e mia sorella vivono a Padova. Questo è un comune piccolo e ovviamente ha poco da offrire, basti pensare che durante il lockdown di marzo potevamo andare in un unico supermercato e questo ha inciso molto sulle nostre tasche. Per festeggiare in famiglia abbiamo deciso di fare il pranzo della vigilia, così rispetteremo le leggi, certo non sarà la stessa cosa.

Roberta Pasqualetto

