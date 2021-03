Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TESTIMONIANZAFIESSO D'ARTICO«Ho 83 anni, sono cardiopatico e portatore di pace maker. Il mio cardiologo mi ha vivamente consigliato di vaccinarmi contro il Covid 19, ma non riesco a farlo».Ad esprimere il proprio disappunto per la situazione che da qualche settimana è costretto a vivere è Vittorio Pampagnin, ex primo cittadino di Fiesso d'Artico. «Che fosse facile gestire una campagna vaccinale come quella contro il Covid 19 non l'ho...