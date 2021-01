Fiere, attività congressuali ed eventi, valorizzazione del patrimonio immobiliare non necessario, dandolo in affitto entro però un perimetro ideale che contempla l'apertura ad attività formative, scuola, sanità. Parola chiave per il complesso: multifunzionalità. Sono i capitoli che ieri l'amministratore unico di Udine e Gorizia Fiere, Lucio Gomiero, ha squadernato illustrando il piano industriale 2021-2023 alla presenza dei soci dell'ente fieristico con quartier generale a Martignacco e incardinando il futuro sulla svolta avviata, per mandato societario, dal suo insediamento un anno e mezzo fa. Obiettivo, trovare nuove opportunità di vita per un'area e un complesso in un'epoca segnata da una grande trasformazione dei sistemi fieristici, alla prova di importanti aggregazioni e della digitalizzazione delle esposizioni. A introdurre il futuro, Giovanni Da Pozzo, presidente del maggior socio della Fiera, la Camera di Commercio Pordenone Udine, convinto del processo di rinascita avviato nell'era Gomiero anche per i risultati di bilancio ottenuti: «Un ente che ha trovato un equilibrio dopo anni in cui il deficit contava cinque zeri». Ieri la presentazione delle nuove strategie.

