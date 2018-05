Fiera e centro congressi, 46 milioni: altri 10 per le super gru e le start-up

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I NUMERIPADOVA Premessa: la riforma del diritto camerale che è la principale fonte di finanziamento delle Camere di Commercio dal 2014 ha subito una riduzione del 49,2 per cento pari a 9 milioni e 496mila euro di minori incassi per Padova. Secondo: sempre la riforma delle Camere dal 2016 non assegna alcun compenso nè al presidente nè alla Giunta.L'operazione dell'anno ovvero le plusvalenze da recesso da soci della partecipata Tecno Holding hanno portato alla Camera 36 milioni e 367mila euro, con un avanzo economico di 30 milioni e 572mila...