FIERA A RISCHIO

ROVIGO Ancora incertezza sulle sorti della Fiera d'Ottobre 2020. Dopo una prima analisi del decreto della presidenza del consiglio dei ministri, non è ancora stata presa una decisione sulla 538ma edizione del tradizionale appuntamento rodigino. Intanto i giostrai hanno ricevuto l'ordine di fermare l'allestimento delle attrazioni in attesa di ulteriori sviluppi.

VERTICE IN PREFETTURA

Se l'evento principale della città si svolgerà o meno, tra il 23 e il 27 ottobre si deciderà oggi con una riunione in Prefettura che si annuncia caldissima. È infatti in atto un braccio di ferro tra gli oltre 200 ambulanti che si aspettano di poter lavorare in quella che sembra essere l'unica fiera rimasta in programma in questo autunno stravolto dall'emergenza sanitaria e l'Amministrazione comunale. Gli organizzatori del Consorzio Fieristi Polesano (Cofipo) sono determinati ad andare avanti, guardando ovviamente alle spese sin qui già sostenute per un evento che permetterebbe di far tornare a lavorare un comparto duramente colpito dalla crisi pandemica. Dall'altra parte, però, a palazzo Nodari, tra le forze dell'ordine e l'Ulss prende corpo l'idea è che il quadro sanitario sia fortemente critico e assumersi la responsabilità politica di organizzare un evento le cui stime prevedono circa 30mila persone al giorno è un azzardo molto grande.

I FIERISTI

Secondo Giancarlo Zanella, vicepresidente di Cofipo, «non esiste motivo per non farla: siamo a 700 infetti in provincia, nelle altre manifestazioni da noi organizzate nessuno è stato male. Solo sulla somministrazione degli alimenti bisognerà capire come fare, ma è possibile risolvere con soluzioni che noi abbiamo già. Problemi zero, tutti indossano la mascherina. Cambiare il format? Il nostro è un settore normato, c'è un posteggio decennale che non si può cambiare senza mettere mano alle graduatorie e contattare tutti i commercianti. Non si può ragionare in questo senso». Il presidente Angelo Bertucci ha aggiunto: «Tutto viene deciso domani, verranno valutate diverse cose e poi sapremo di che morte morire. Noi abbiamo spiegato quello che intendiamo fare. Non siamo noi a decidere, ma ci mettiamo tutto il nostro impegno».

RIUNIONI IN COMUNE

L'evento, quindi, è fortemente in bilico. «Oggi (ieri per chi legge, ndr) c'è stato un incontro con il sindaco, il vice Roberto Tovo e i vertici dirigenziali per valutare la fattibilità della fiera, alla luce non solo del dpcm ma anche dell'evoluzione del contagio - spiega l'assessore al Commercio Patrizio Bernardinello - A questo incontro, ne sono seguiti altri con gli operatori dell'area mercatale e con gli operatori delle attrazioni. A tutti è stato chiesto un impegno straordinario per mettere in campo misure che possano ridurre il rischio di contagio, per fare in sicurezza questa manifestazione. Tutte queste misure saranno valutate ed esaminate nei prossimi giorni». Bernardinello, però, è chiaro e risoluto, perché ne va della responsabilità, oltre che politica, anche personale: «L'amministrazione sta facendo il possibile per realizzare questo appuntamento, ma non potrà essere come quello degli anni scorsi e l'elemento primario di cui teniamo conto è la salute della gente».

LE OPPOSIZIONI

Divisa anche l'opposizione consiliare su questo argomento. Secondo Mattia Milan, capogruppo della Civica Menon: «Nel momento che viviamo, con le sagre saltate e che producevano utili per tutti, pensare di fare un evento così è assurdo. Dobbiamo fare sacrifici, non è il caso di farla. Comporta assembramenti. Che mi facciano vedere il piano di sicurezza, non penso che ce ne sia uno che tenga». Di diverso parere Michele Aretusini (Lega), che si schiera con i commercianti e contro il Governo Conte: «Il nuovo Dpcm non è chiaro, serve una valutazione approfondita per decidere. Credo che Rovigo meriti una attenta valutazione, magari con la possibilità di contingentare gli ingressi. Il mio pensiero va agli ambulanti».

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA