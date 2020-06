VENEZIA (r.vitt) È il numero di dicembre 2019, ma è uscito solo ora. I quaderni della Laguna, pubblicazione del Consorzio Venezia Nuova, è diventato un giornale a cadenza annuale.

Dopo un triennio fa il punto l'amministratore straordinario Giuseppe Fiengo, casualmente iscritto all'Albo speciale dei direttori di riviste con l'obiettivo di «assicurare, dopo la tempesta, la sopravvivenza di una testata che poteva costituire, nella gestione della Laguna e del Sistema Mose, uno strumento di informazione e di dibattito scientifico».

Nel numero uscito si parla di studi e monitoraggi della Laguna, che rappresentano «un'attività propedeutica necessaria agli interventi che consentano di salvaguardare un patrimonio ambientale e paesaggistico, unico nel suo genere».

Fiengo sottolinea però uno scollamento «tra quello che si studia e si elabora con le ricerche teoriche e/o sul campo e quello che poi si riesce, sul piano pratico, a realizzare». E aggiunge che «Le scelte operative si incanalano per rivoli nei quali i progetti perdono di vista gli obiettivi per i quali gli studi vengono proposti e condotti a termine». Il riferimento è al Piano Europa, che «nasce più come mediazione tra istanze locali che dagli studi e i monitoraggi che, secondo la Commissione Europea, dovevano accompagnare gli interventi del Mose alle bocche di porto».

E sottolinea come si crei una discontinuità tale per cui «chi ha studiato il fenomeno si sente insoddisfatto, chi progetta perde di vista l'obiettivo primario della ricerca e chi realizza gli interventi fa i conti con le disponibilità finanziarie e con il mercato».

Secondo Fiengo bisognerebbe che effettua lo studio fosse messo anche in grado di partecipare attivamente alla progettazione, anche eventualmente in contraddittorio con altri.

«La cura degli interessi pubblici non può essere fatta per compartimenti stagni, attraverso monopoli, cui paradossalmente aspira talvolta anche chi fa ricerca; occorre al contrario lavorare insieme, con procedure trasparenti e, se occorre, con un contraddittorio anche vivace. Spetta alla politica valutare definitivamente gli impatti e scegliere con motivazioni, possibilmente chiare, il da farsi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA