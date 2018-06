Fiducia al nuovo governo da 6 su 10 E Lega e M5s aumentano i consensi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SONDAGGIOAvere un nuovo governo piace agli italiani anche se non è espressione della propria area politica tanto che il 69% è contento di avere un nuovo esecutivo e di non dover tornare alle urne. E anche la fiducia proprio verso questo governo guidato da Giuseppe Conte è approvata dal 58% degli italiani, più della maggioranza che lo sostiene in Parlamento.Questi i dati del sondaggio Swg sulla fiducia degli italiani dopo la fine della lunga trattativa conclusasi con il doppio voto di fiducia a Montecitorio e Palazzo Madama. Conclusione...