FIAMME NELLA NOTTE

CAORLE Hanno sentito dei crepitii e, spaventati, sono usciti dall'alloggio del Villaggio vacanze scoprendo che stava andando a fuoco. A lanciare l'allarme ieri notte verso le 2.15, al Pra delle Torri del Lido Altanea di Coarle, è stata una famiglia di turisti tedeschi. Nell'incendio sono andate distrutte 5 case mobili gestite da un tour operator, danneggiata un'auto mentre nessuno è rimasto ferito. Inevitabile la paura per 4 vacanzieri tedeschi arrivati nella cittadina marinara per una vacanza da sogno, ma anche per gli altri ospiti vicini.

LO STRANO RUMORE

Mamma e papà si sono svegliati nel cuore della notte per quello strano rumore che proveniva dal bagno. Hanno così scoperto che il fumo aveva praticamente invaso la loro piccola casa del villaggio. Presi i loro due bambini, sono scappati fuori mettendosi in salvo e lanciando l'allarme. Immediato l'intervento del personale del mega villaggio che nel weekend ha ospitato poco meno di 2mila vacanzieri. Gli addetti alla sicurezza hanno subito attivato le procedure di emergenza, evitando che altre persone potessero rimanere coinvolte nell'incendio.

I SOCCORSI

La chiamata di aiuto è arrivata alla centrale del Comando metropolitano dei Vigili del fuoco di Venezia. Sul posto si sono precipitate le squadre dei Volontari di Caorle, seguiti dai colleghi di Portogruaro, San Donà e Mestre. Con loro diverse autobotti e il Capo turno di Venezia che ha coordinato le operazioni. Le fiamme in poco tempo si sono estese anche alle casette vicine, mandando in fumo 5 casette. I proprietari di un auto posteggiata li vicino, per non rischiare che andasse distrutta nello spaventoso incendio, non trovando le chiavi hanno dovuto rompere un finestrino per riuscire a spostarla.

ORE DI INTERVENTO

I Vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente e solo grazie alla loro professionalità e tempestività sono riusciti a bloccare la virulenza delle fiamme e quindi a spegnere l'ìncendio. Al Lido Altanea sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione con il comandante, il maresciallo Francesco Lambiase, che hanno avviato le indagini di rito. Con loro anche la Squadra del Nia dei Vigili del fuoco, il Nucleo investigativo antincendi, che ha raccolto indizi utili a fare chiarezza sul rogo, spento solo quando il sole era alto. Da una prima sommaria ricostruzione all'origine delle fiamme ci sarebbe un incidente. Pare infatti che un corto circuito del bollitore elettrico abbia causato delle scintille che hanno innescato le fiamme che si sono propagate velocemente. Solo a metà mattinata i Pompieri sono rientrati, dopo aver messo l'area in sicurezza.

Marco Corazza

