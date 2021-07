Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOZUGLIO (cdm) Brusco risveglio alle prime luci dell'alba in un'abitazione nella frazione Sezza di Zuglio, in Carnia, dove si trovavano undici persone fra cui due bambini di quattro anni e di sette mesi, tutti riuniti in occasione di una festa di compleanno. All'improvviso, per cause ritenute accidentali dai Vigili del fuoco intervenuti con due squadre del distaccamento di Tolmezzo, si è sviluppato un incendio nel garage adiacente alla...