Fiamme alla Santarossa Devastato il magazzino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCENDIOPRATA Un rogo di vaste proporzioni ha distrutto il magazzino della Santarossa Components di Villanova. L'azienda, il mese scorso, era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Pordenone che, a sua volta, aveva nominato Mauro Moras curatore fallimentare. Un epilogo amaro, che ieri mattina ha assunto contorni ancora più tristi: l'intera superficie si parla di circa 4mila metri quadrati è andata completamente distrutta dalle fiamme. Non si esclude il dolo anche se le indagini sono in corso per stabilire cosa possa avere innescato le...