Fiaccolata nelle strade del centro per invocare la pace

GIORNATA DELLA PACEROVIGO Si è svolta ieri pomeriggio anche nella Diocesi di Adria-Rovigo, la 52. Giornata mondiale della pace. «Questo appuntamento è stato ideato da Papa Paolo VI, che lo ha fissato per il primo giorni di gennaio del 1968 - ha ricordato ai presenti il parroco di Borsea, don Silvio Baccaro - Da allora ogni primo dell'anno si svolge questa giornata, che ogni anno cambia il messaggio, inserito in questo appuntamento, così come cambiano i percorsi da noi ideati. Quest'anno il tragitto ha visto come luogo di incontro la chiesa...