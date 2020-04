SULLE STRADE

A Pasqua controlli straordinari. Il piano di contenimento del contagio da Covid 19 non fa vacanza. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Adriana Cogode, ha messo a punto una task force perché con le imminenti feste pasquali non si abbassi la guardia sulle restrizioni imposte dal Governo. E così via ai controlli potenziati lungo le arterie stradali della provincia e in particolar modo agli accessi alle maggiori località turistiche perché turisti, in questo periodo, non devono raggiungere il territorio. Particolare attenzione sarà dedicata al tema degli spostamenti delle persone, anche alla luce delle preoccupazioni espresse dai sindaci in merito ai possibili arrivi di proprietari di seconde case. Per questo motivo saranno ulteriormente intensificati i servizi di controllo del territorio.

I NUMERI

La task force conterà infatti ben 870 pattuglie per un totale di 1.700 unità di personale impegnato. Osservate speciali le vie di accesso alle località turistiche, con i posti di controllo lungo la statale Alemagna, dall'intersezione con l'autostrada A27 ( porta di accesso alla conca ampezzana, al Cadore e al Comelico), e la regionale 203 Agordina. Non mancheranno, poi, i servizi lungo i sentieri di montagna, grazie all'apporto specialistico del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza per evitare che le belle giornate facciano venire in mente escursioni e trekking in quota. Come, d'altra parte, è successo qualche giorno fa ad un pontalpino di cinquant'anni che in barba alle restrizioni è partito per le vette salvo poi trovarsi in difficoltà ed essere costretto a ricorrere al Soccorso alpino. Lo straordinario impegno fa seguito alle attività svolte la scorsa settimana, durante le quali sono state controllate 4.663 persone ed accertate 226 violazioni alle limitazioni agli spostamenti.

IL PREFETTO

«Il piano che andremo ad attuare sottolinea il prefetto mette in campo tutte le risorse a disposizione delle forze di polizia bellunesi, alle quali va il ringraziamento per il lavoro che quotidianamente svolgono. È chiaro però che ancor più importante è il senso di responsabilità dei cittadini, ai quali rinnovo un appello ad evitare spostamenti per motivi diversi da quelli previsti dalla normativa emergenziale (assoluta urgenza, stati di necessità, motivi di salute o lavoro) che, oltre ad essere vietati, potrebbero rappresentare un grave rischio per la salute di sé e degli altri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA