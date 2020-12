I CONTROLLI

VENEZIA Più uomini in strada, praticamente ovunque. E le piazze di Venezia e Mestre, ma anche quelle delle provincia, presidiate a vista per evitare assembramenti. Mentre in questura un funzionario della polizia passerà la notte tra il 2020 e il 2021 a setacciare le chiamate di chi dice di aver sentito i vicini fare festa in barba alle regole anti-contagio: sarà, in pratica, lui il cuore pulsante del contrasto alle feste private. Ieri la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica non ha fatto altro che ratificare quella pianificazione già anticipata a Natale da Il Gazzettino, mettendo nero su bianco i ruoli e cercando di trovare un rimedio allo spauracchio delle feste nelle case.

«Abbiamo puntato la nostra attenzione alle feste private, se ci sono situazioni di poca sicurezza noi andremo a verificare - ha spiegato il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto - Per quanto riguarda i locali partiamo dal presupposto che tutto sarà chiuso, ma se verremo a sapere che qualcuno proverà ad aggirare i divieti, saremo pronti ad intervenire. Il messaggio che deve passare è quello di attenersi alle indicazioni date, fare in modo che non ci siano assembramenti in casa e capire che si può stare bene e divertirsi lo stesso anche in pochi. Capodanno è la festa clou dell'anno, quella più pericolosa e credo sia stato opportuno prevedere il lockdown».

LA CENTRALE IN QUESTURA

Che le abitazioni private siano una sorta di porto franco è chiaro, ma è anche la paura maggiore per chi è chiamato a controllare il rispetto delle norme e dei decreti del Governo. «Nelle case non possiamo entrare ma daremo direttive di verificare le situazioni e contattare in qualche modo i proprietari delle case, facciamo un appello a loro - ha aggiunto il questore Maurizio Masciopinto - In caso di segnalazioni verificheremo e il titolare dell'appartamento ne risponderà perché è il responsabile, civilmente e penalmente, di ciò che avviene all'interno dell'abitazione valutando caso per caso».

Per farlo, la questura ha incaricato un funzionario che avrà il compito di rispondere alle chiamate che potranno arrivare sul tema delle feste in case, ma non solo: toccherà a lui gestire e stabilire come procedere, se far contattare il proprietario dell'appartamento o se inviare degli agenti di pronto intervento per verificare la reale entità della festa segnalata nella telefonata. Il monito del questore è chiaro e si allunga nel futuro: «Non dimentichiamoci che se da una festa in casa dovesse scaturire un focolaio, si risponde di reati molto gravi - ha puntualizzato Masciopinto - Un fatto simile è difficile tenerlo coperto, la cosa viene fuori quando il contagiato, spaventato, si trova a contatto con i medici. Se la persona contagiata dice ero ad una festa privata con venti persone a quel punto il proprietario della casa risponde anche del reato di contagio. Comunque sia, chi mette insieme un'organizzazione nel proprio domicilio ne risponde».

LE PIAZZE PRESIDIATE

Ma non solo le feste in casa, perché a essere guardate a vista metro per metro tutta la notte saranno le principali piazze e strade dell'intera area metropolitana di Venezia. Presidi fissi delle forze dell'ordine verranno organizzati in Piazza San Marco e nella zona di Rialto, per Venezia, e in piazza Ferretto a Mestre con l'obiettivo di evitare sul nascere eventuali riunioni di persone improvvisate. Lo stesso metro verrà adottato anche per gli altri luoghi che nel Veneziano sono considerati punti di ritrovo, soprattutto per i giovani. Lo stesso discorso vale anche per le strade, principali o meno, e anche per i canali della città d'acqua.

«Sarà un capodanno in cui presidieremo le zone con più rischio per evitare assembramenti - ha spiegato il questore - Ci saranno più pattuglie sul territorio rispetto agli anni scorsi anche se, per come andato il Natale, siamo ottimisti. Non c'è nessuna situazione di allarmismo, non abbiamo criticità, il rafforzamento ci sarà come deciso ma la ratio degli interventi sarà quella del buon senso, a Venezia finora ha funzionato. Il nostro è stato un territorio responsabile durante tutto questo periodo di chiusure legate al virus. Quello di domani (oggi, ndr) è un fine d'anno particolare, ce ne rendiamo conto tutti quanti: non c'è voglia di festeggiare e credo che il pensiero di tutti vada a chi ha sofferto per il Covid. Noi comunque ci siamo, ma non siamo preoccupati».

Nicola Munaro

