FESTE E PROTESTE VENEZIA Feste nei palazzi, feste nei locali, e festa anche nelle scuole. Con la vernice e l'apertura della Biennale d'Architettura in città si vedono numerose iniziative serali che animano il centro storico, alcune di qualità, altre meno. Non tutte sono silenziose, e riescono a convivere con la necessità di dormire dei residenti. E' il caso dell'evento che si è tenuto venerdì sera nella corte interna dell'istituto navale Giorgio Cini a Castello, voluto per festeggiare l'inaugurazione dei padiglioni.VOLUMI TROPPO...