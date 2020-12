Feste di Natale con il lucchetto: il presidente della Provincia Roberto Padrin spinge per il lockdown. «Meglio chiudere durante le festività che essere costretti a trascinare la situazione difficile a lungo dopo l'Epifania dichiara -. Sono favorevole a misure più restrittive tra Natale e l'Epifania. In questo momento è vietato abbassare la guardia, pena ritrovarci a gennaio con una situazione ancora più complicata, che renderebbe gravissima la crisi economica, oltre che l'emergenza sanitaria». Insomma, fare uno sforzo oggi per riuscire a vedere la luce in fondo a tunnel nel 2021 e lasciarsi alle spalle, forse, il virus e tutti i suoi effetti devastanti. «Sono consapevole di quanto sia pesante e sofferta la decisione da prendere dichiara -. Chiudere ancora di più le maglie delle restrizioni e contenere gli spostamenti avrà conseguenze inevitabili. Ma sono altrettanto consapevole della estrema difficoltà in cui si trova il sistema sanitario. Che finora ha retto, anche grazie alla strutturazione della sanità veneta. Però ora la situazione va affrontata con decisioni forti e, se necessario, anche impopolari». Il quadro del sistema sanitario locale è sconfortante e lo stesso direttore generale dell'Usl 1 Dolomiti nei giorni scorsi si è detto fortemente preoccupato perché gli ospedali sono al collasso. «Se vogliamo evitare la terza ondata e consentire una ripartenza più rapida e semplice, è necessario agire. Ma per il turismo e il suo indotto dobbiamo fare in modo che arrivino ristori e indennizzi».A. Tr.

