JESOLO

Rispetto dell'ordinanza anti-alcol e del distanziamento sociale, continuano senza sosta i controlli dei carabinieri e degli agenti della polizia locale. Sabato notte di grande lavoro per gli uomini coordinati dal comandante Claudio Vanin, che hanno presidiato per tutta la notte l'area di piazza Mazzini e le zone di maggiore aggregazione giovanile.

L'obiettivo è stato quello di prevenire assembramenti, eccessi e situazioni di degrado. Proprio durante questi controlli gli agenti hanno sanzionato un bar di un albergo in zona largo Augustus per avere somministrato alcolici a 4 minori. Per questo motivo il titolare del locale è stato multato con una sanzione di 433 euro e segnalato in Prefettura per ulteriori valutazioni. Oltre al locale, sono stati sanzionati anche i 4 minori, provenienti uno dalla provincia di Padova e tre da quella di Treviso. Con loro ad essere sanzionato, sempre con una multa di 400 euro, è stato anche un ragazzo trevigiano, in questo caso però per la violazione dell'ordinanza anti-alcol che vieta di detenere e consumare alcolici della 20 nelle zone pubbliche, spiaggia compresa.

LE SANZIONI

Altre quattro sanzioni per la violazione della stessa ordinanza sono state verbalizzate dagli agenti nella zona di piazza Mazzini a quatto ragazzi stranieri, provenienti dal nord ed est Europa, tra i quali anche un minore. Per quanto riguarda gli assembramenti ieri pomeriggio gli agenti della Polizia locale hanno interrotto una festa privata che si stava svolgendo nel giardino di un'abitazione tra cento ospiti e con musica assordante. Anche in questo caso sono scattate le sanzioni per aver violato gli assembramenti e una denuncia per disturbo della quiete pubblica. Massima l'attenzione sul fronte della viabilità: una pattuglia nei giorni scorsi ha rintracciato nelle vie interne del lido un automobilista con tasso alcolemico superiore a 1,90 g/l.

PRESIDIO

L'uomo all'atto della contestazione ha reagito minacciando ed oltraggiando gli agenti. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebrezza, al ritiro della patente ed al sequestro del mezzo, per lui è scattata anche una denuncia per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. Sabato notte a presidiare l'area di piazza Mazzini sono stati anche i carabinieri, presenti in diverse unità, compresa l'unità cinofila che ha permesso di effettuare dei sequestri di hashish, marijuana e pastiglie di Mdma. Gli uomini dell'Arma sono dovuti intervenire anche nei parcheggi delle discoteche King's e PiñaColada a Cavallino-Treporti per sedare delle tensioni tra chi attendeva di entrare nei locali. Raggiunto il limite della capienza, l'ingresso nei locali è stato interdetto. Una scelta che ha scatenato le proteste di chi attendeva il proprio turno. Soprattutto nel locale di Cavallino, dove si c'erano numerosi giovani in coda che hanno iniziato a inveire contro i gestori e anche a prendersela tra di loro. Per evitare il degenerare della situazione è stato chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. In entrambi i casi è bastata la presenza dei carabinieri per placare gli animi.

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA