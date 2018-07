Festa oltre i limiti a S.Elena «Noi, isola dei non famosi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAVENEZIA Il diritto a festeggiare almeno una notte all'anno, da una parte. Quello di non veder superare certi limiti, anche in quella notte, dall'altra. Il Redentore riapre il dibattito sull'uso (e abuso) della città. E a schierarsi per una certa tolleranza, stavolta, è lo stesso comandante della Polizia municipale, Marco Agostini. «Al Redentore come a Capodanno la gente ha diritto di fare festa anche fino alle 5 del mattino. Sono soltanto due giorni all'anno! - argomenta - Altrimenti questa città possiamo davvero chiamarla casa...