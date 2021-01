Festa di Capodanno abusiva con cocaina e marijuana a Magnano in Riviera. A scoprirla i carabinieri della Compagnia di Cividale, con gli uomini delle Stazioni di Tarcento e Pradielis che hanno operato assieme ai colleghi dell'aliquota radiomobile. E' questo l'episodio più significativo dei controlli portati a termine dalle forze dell'ordine anche in Friuli per il rispetto delle normative del Decreto Natale.

In quindici, tra ragazzi e ragazze, tutti attorno ai vent'anni di età e residenti nella zona del Friuli collinare, si sono trovati a festeggiare l'ultimo dell'anno in una baita situata nel territorio magnanese, violando le disposizioni anti Covid-19. I militari hanno trovato anche una piccola quantità di cocaina e una quantità maggiore di marijuana. I possessori degli stupefacenti sono quindi stati segnalati amministrativamente, e tutti i ragazzi identificati sul posto e sanzionati. La polizia ha invece multato due persone, a Udine, nella giornata di giovedì 31 dicembre, per il mancato rispetto delle normative anti contagio.

I due friulani sono stati sanzionati perché sorpresi, senza una valida motivazione, al di fuori del proprio comune di residenza.

