Festa delle Forze armate, appuntamenti e commemorazioni in tutta la città

IL 4 NOVEMBREVENEZIA Tutta la città, tra domenica e lunedì, sarà coinvolta nelle celebrazioni per il 4 novembre, Festa delle Forze armate e dell'Unità d'Italia.Domenica cerimonie sono in programma al Lido (chiesa Sant'Antonio, ore 8), Malamocco (piazzale Malamocco, ore 9.30, chiesa S. Maria assunta, ore 10), Pellestrina (chiesa Ognissanti, ore 9.30), Malcontenta (piazzale chiesa Sant'Ilario, ore 9.15), Tessera (piazzale chiesa S. Maria assunta, ore 9), Favaro (piazza Pastrello, ore 10.15)Lunedì 4 novembre a Venezia, alle 10.15, in piazza...