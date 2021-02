FESTA AMARA

VENEZIA Sarà una Pasqua triste, quella degli albergatori veneziani. Una Pasqua che avrebbe potuto avere il sapore della rinascita, della speranza, e che invece sarà con tutta probabilità l'ennesima scure su un settore che non trova pace da un anno e tre mesi. L'ultima parola non è ancora detta, dato che la festa cadrà il 4 aprile, però il Governo Draghi ha scelto la continuità con il precedente primo ministro, prorogando il Dpcm fino al 27 marzo. Nessuno spostamento tra regioni, quindi, ma a giorni è previsto un aggiornamento che secondo le indiscrezioni includerà anche il fine settimana di Pasqua, dato che pare che il premier sia intenzionato a varare un nuovo Dpcm il 6 marzo con valenza fino allo stesso giorno del mese dopo. Dalle voci prevale quindi la prudenza, per evitare i contagi, ma questo ha inevitabilmente un prezzo. Prezzo che non è detto che gli albergatori siano in grado di sostenere, dato che le casse continuano a non trovare il modo di esser rimpinguate. «Gli albergatori continuano a sostenere spese importanti nonostante la totale assenza di arrivi e prenotazioni. E la settimana di Pasqua rappresenta l'ultima speranza di sopravvivenza per molti hotel e strutture ricettive della città», rende noto l'associazione degli albergatori veneziani. A prender la parola è il presidente dell'Ava, Vittorio Bonacini, che continua a lanciare un grido di dolore: «Per le città d'arte la chiusura di Pasqua è un dramma. E in particolare per Venezia in cui la crisi non è nata con il coronavirus, ma con l'acqua alta di novembre 2019, quasi un anno e mezzo fa. Da allora le imprese continuano a perdere quasi il 90% del fatturato e sono sempre più precarie, ormai esposte alle mire della criminalità». Il timore che sale sempre di più è lo stesso di qualche mese fa, cioè l'infiltrazione di capitali di dubbia provenienza, pronti a offrire pochi denari prendendo per la gola chi si trova al limite. Bonacini attacca il precedente Governo Conte: «Siamo consci che il Paese, dopo aver sperperato soldi a pioggia con i Governi Conte 1 e 2, ha dei seri problemi e che difficilmente sarà possibile attendersi contributi a fondo perduto. Chiediamo pertanto un sostegno sotto un'altra forma, come per esempio mutui ventennali a tassi agevolati con pre ammortamento di tre anni, interamente garantiti dallo Stato». La prospettiva è tale per cui se non si aprirà a Pasqua, la lunga notte dell'ospitalità veneziana sposi le tenebre fino almeno a fine autunno: «Gli imprenditori a Venezia erano pronti ad aprire a Pasqua e a investire nella manutenzione e nel personale, consapevoli che se non si coglierà questa occasione la prospettiva per molti è di dover restare chiusi fino all'autunno», continua l'associazione. Anche il direttore Claudio Scarpa ribadisce la necessità di trovare una soluzione in maniera rapida ed efficace: «Venezia muore e non ha bisogno di pianti al funerale, ma di cure per provare a sopravvivere. A questo punto non si può più aspettare: si pone con estrema urgenza la questione dei ristori per gli alberghi di Venezia, Firenze e Roma, le tre città che più stanno soffrendo. Abbiamo già presentato al Governo le nostre richieste, chiediamo risposte rapide e certezze».

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

