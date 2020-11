IL PROVVEDIMENTO

MOGLIANO Doppia sanzione per i 15 ragazzini pizzicati senza mascherina al parco pubblico delle piscine di Mogliano, che hanno reagito con sputi e insulti alle forze dell'ordine intervenute giovedì per riportarli all'ordine, al decoro e al rispetto delle normative anticontagio. I focosi ragazzi, che hanno affrontato le forze dell'ordine anche con insulti e sputi, costringendoli addirittura a chiamare rinforzi da fuori comune con l'ulteriore arrivo dei Carabinieri, non la passeranno liscia e ora dovranno rispondere davanti alla legge delle loro azioni. Per loro è scattata sia la sanzione da 400 euro per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione in luogo pubblico, sia quella per consumo di sostanze alcoliche.

INFURIATO

«Chi sbaglia paga- tuona il sindaco Davide Bortolato -: spero che soprattutto i minorenni si facciano un esame di coscienza e imparino la lezione dopo questa presa di posizione dell'autorità. Con il Covid non si scherza e non è accettabile che dei ragazzi vadano ad ubriacarsi nei parchi pubblici insultando la polizia locale e i carabinieri. Come ho già ripetuto più e più volte anche in altre occasioni rinnovo le mie raccomandazioni ai genitori di aumentare la sorveglianza dei figli. Controllateli di più e meglio, soprattutto se frequentano cattive compagnie».

LA STANGATA

Quindici i ragazzi sanzionati, italiani e stranieri, praticamente tutti quelli controllati dalla polizia locale, la maggior parte di loro maggiorenni. L'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è vincolato al rispetto di regole precise, tra cui il divieto di assembramento, l'obbligo di indossare la mascherina, il distanziamento sociale minimo di un metro. Tutte infrazioni rilevate dalle forze dell'ordine. Le multe arriveranno, come promesso anche dall'assessore alla sicurezza Marco Donadel il quale aveva subito annunciato seri provvedimenti nei confronti dei diretti interessati autori delle scorribande. . In tutti questi casi, con l'eccezione della violazione della quarantena, di natura penale, la sanzione è di 400 euro, che si riduce a 280 se pagata entro cinque giorni. A queste si aggiungeranno anche le prevista sanzione per il consumo e abuso di alcol che cambia in base all'età dei denunciati, 150 euro per i minorenni e 100 euro per i maggiorenni. I genitori dei minori riceveranno a casa i comprovati atti delle bravate dei figli. Non sono previsti lavori socialmente utili, come si era pensato in un primo momento, in quanto per attuare questo tipo di procedimento serve una condanna penale. Per quanto riguarda i minori interessati, le multe saranno notificate ai genitori.

Fabio B. Mason

